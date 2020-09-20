فلسطين تغلق بلدة ميثلون 4 أيام للحد من انتشار كورونا المستجد

أغلقت السلطات الفلسطينية، اليوم الأحد، بلدة ميثلون جنوب جنين لمدة 4 أيام، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن محافظ جنين بفلسطين أكرم الرجوب، قوله إن إغلاق البلدة يأتي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وأضاف الرجوب، أن بلدية ميثلون ستقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار وذلك عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة.