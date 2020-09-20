فلسطين تغلق بلدة ميثلون 4 أيام للحد من انتشار كورونا المستجد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
فلسطين
فلسطين
وكالات
Advertisements

أغلقت السلطات الفلسطينية، اليوم الأحد، بلدة ميثلون جنوب جنين لمدة 4 أيام، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن محافظ جنين بفلسطين أكرم الرجوب، قوله إن إغلاق البلدة يأتي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

 

وأضاف الرجوب، أن بلدية ميثلون ستقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار وذلك عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميثلون فلسطين انتشار فيروس كورونا

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ يوم

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

التشكيل المُتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

منذ ساعة و 17 دقيقة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ماذا ينتظر الأهلي في الجولة القادمة من الدوري؟

منذ 36 دقيقة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 21 ساعة

مانشستر سيتي يستهدف الإنقضاض على هدف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع حالات الوفاة بايطاليا.. كاهن يطوف الشوارع بجسد المسيح

تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في غزة

إغلاق دور عبادة وهلع بالقطاع.. هل نجحت كورونا بما فشل فيه الإحتلال مع الفلسطينيين؟

فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 98 حالة

هولندا تعلن تسجيل 148 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. الرئيس الفلسطيني يصدر عفوًا عن 125 سجينا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:57 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

10:34 ص

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

08:31 ص

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟