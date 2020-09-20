"زنزانة 7 " يحقق أرقام قياسية في ثلاث أيام من عرضه
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
أماني سلام
Advertisements
آسطتاع فيلم" زنزانة 7" أن يحقق نجاح كبير بعد عرضه بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم في ثلاثة أيام عرض إيرادات جيدة في ظل أزمة فيروس كورونا.
وتمكن فيلم "زنزانة" 7 في ثلاثة أيام عرض من تحقيق إيرادات بلغت مليون و38 ألف و409 جنيها، فهو تم عرضه يوم الأربعاء الماضي.
فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، إيهاب فهمى، مايا نصرى، عبير صبرى، منه فضالى، مدخت تيخه، أحمد التهامى، إنتاج أيمن يوسف وإخراج إبرام نشأت.
وتمكن فيلم "زنزانة" 7 في ثلاثة أيام عرض من تحقيق إيرادات بلغت مليون و38 ألف و409 جنيها، فهو تم عرضه يوم الأربعاء الماضي.
فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، إيهاب فهمى، مايا نصرى، عبير صبرى، منه فضالى، مدخت تيخه، أحمد التهامى، إنتاج أيمن يوسف وإخراج إبرام نشأت.