البورصة توقف التداول علي أسهم 10 شركات لتجاوزها النسب المقررة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها النسبة المقررة وهي 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد أول جلسة في الأسبوع .

وأوضحت البورصة المصرية أن هذه الشركات هي  العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.


لبورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات  حيث هبط الالمؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة وصلت الي 0.83% متأثراً بتراجع سهم  التجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر و الذى تراجع ب 1.88% ليتداول عند 66 جنيه بمبيعات أجنبية على السهم و بعض القياديات ، فيما ارتفع السبعينى متساوى الأوزان محققا قمة جديدة عند 1953 نقطة بنسبة صعود 0.9%.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 10960 نقطة، 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2845 نقطة.


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