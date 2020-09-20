مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع هامشياً في مستهل التعاملات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.03% خاسراً 2.16 نقطة ليصل إلى مستوى 8335.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.41% رابحاً 52.01 نقطة ليصل إلى مستوى 12779 نقطة، وبلغ حجم التداول 149.8 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال.

 
وصعد 11 قطاعاً بسوق  الأسهم السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.67%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.67%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.04%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.42%، ثم قطاعي البنوك وإنتاج الأغذية بنسبة 0.34%.
 
وقفز 114 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.23%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 7.13%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.77%، فيما تراجع 61 سهماً على رأسها سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 1.63%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 1.55%، ثم سهم "جرير" بنسبة 1.54%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 431.2 مليون ريال سعودى.

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