مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع هامشياً في مستهل التعاملات









إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.03% خاسراً 2.16 نقطة ليصل إلى مستوى 8335.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.41% رابحاً 52.01 نقطة ليصل إلى مستوى 12779 نقطة، وبلغ حجم التداول 149.8 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال.





وصعد 11 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.67%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.67%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.11%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.04%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.42%، ثم قطاعي البنوك وإنتاج الأغذية بنسبة 0.34%.