تعرف الان على موعد صرف العلاوات الخمسة 2020 الدفعة الثانية لأصحاب المعاشات (وزارة التضامن الاجتماعي)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
صرف العلاوات الخمسة 2020
صرف العلاوات الخمسة 2020
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تعرف الان على موعد صرف العلاوات الخمسة 2020 الدفعة الثانية لأصحاب المعاشات (وزارة التضامن الاجتماعي)

موعد صرف العلاوات الخمسة 2020 الدفعة الثانية لأصحاب المعاشات تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات عن السنوات من عام 2006 حتى 2015 قامت الدكتورة نفين القباج بوضع خطة للصرف حتى تتم على 4 دفعات تم صرف الدفعة الأولى في أول يوليو الماضي 2020 وجاري الأن الإستعداد لصرف الدفعة الثانية المقرر صرفها في أول أكتوبر القادم 2020.

موعد صرف العلاوات الخمسة 2020 الدفعة الثانية لأصحاب المعاشات
أعلن وزيرة التضامن الدكتورة نفين القباج أنه سوف يتم صرف العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات من عام2006 حتى عام 2015 على أربع دفعات على أن يتم صرف أول دفعة في يوليو الماضي 2020 والدقعة الثانية في أكتوبر 2020 والثالثة في شهر يناير 2021 والرابعة والأخيرة في أبريل 2021 وبذلك يكون تم استكمال صرف كل العلاوات الخمس المتأخرة، ومنذ صرف الدفعة الأولى وبدأ المستحقين في السؤال عن متى موعد صرف الدفعة الثانية؟ ومن خلال الطور القادمة نوضح الرد على تلك التساؤلات.

كيفية التعرف على موعد صرف العلاوات الخمسة الدفعة الثانية
- الدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعي (اضغط هنا).
- الضغط في الخدمات على العلاوات الخمسة.
- الضغط على استعلام.
- ظهور الصفحة الخاصة بالمعاشات والتي تضم الإجابة على كل التسائلات.

الجدير بالذكر أنه مقر بعدة عدة أيام مع بداية شهر أكتوبر 2020 سوف يتم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات لمستحقيها من مكاتب الب ريد أو من خلال ماكينات الصرف الألي المتواجدة في الشوارع.

تعرف الان على موعد صرف العلاوات الخمسة 2020 الدفعة الثانية لأصحاب المعاشات (وزارة التضامن الاجتماعي)

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