المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابة بالقناطر والخانكة وشبين القناطر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت وحدة رصد المتغيرات المكانية بالقليوبية، برئاسة المهندسة رانيا هارون من رصد وإزاله حالات تعدي، بالتنسيق مع إدارات المتغيرات المكانية، بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وجرى التحفظ على المعدات وفك الشدات الخشبية في عدة مدن بالمحافظة. 

يأتي ذلك بناء على رصد تقرير منظومة المتغيرات المكانية اليومي الوارد من إدارة المساحة العسكرية في إطار تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات إيمان ريان نائب المحافظ. 

ففي مدينة القناطر الخيرية، جرى رصد مخالفات البناء بمنظومة المتغيرات المكانية بحضور د محمد علام نائب رئيس المدينة، ورئيس لجنة المتغيرات بالمدينة، حيث جرى ضبط حالتي مخالفة عبارة عن إعادة تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت، وحالة بناء مصطبة بالطوب والأسمنت والسيراميك والأخشاب على الأرض الزراعية بناحية كفر عليم المنيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر مخالفة وإزالة للتعدي، وجرى ضبط المخالفين بحضور الشرطة لإحالتهم للنيابة العسكرية.

وبتواجد مسئول المتغيرات المكانية بقرية عرب العليقات بمدينة الخانكة، تبين وجود متغير مكاني برقم ( ٣٧٩٩٢٥) باسم عبدالحميد عطا عبدالحميد إبراهيم قام بعمل شدة خشبية لصب سقف خرساني، وعلى الفور جرى إبلاغ الشرطة لفك الشدة بحضور نائب رئيس المدينة، ورئيس لجنه المتغيرات بالمدينة وعبير راغب رئيس الوحدة المحلية بعرب التعليقات، والنقيب محمد عنتر مركز شرطة الخانكة بعرب العليقات، وجرى فك الشدة الخشبية وتحويل المواطن للنيابة العسكرية.

كما جرى رصد حالة متغير بناحية قرية كفر طحا بمركز شبين القناطر، وجرى إزالة المخالفة وفك الأخشاب، وذلك بحضور الدكتور مجدي البكري نائب رئيس المدينة، ورئيس لجنة المتغيرات بالمدينة، ونزيه محمد رئيس وحدة المتغيرات، وبحضور أفراد شرطة شبين القناطر، وجرى تحويل المخالف إلى النيابة العسكرية.

وقد جرى إنقاذ عدة مواقع من التعدي، مما حقق الهدف المنشود من أعمال المتابعه اليومية للمتغيرات المكانية.
المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابة بالقناطر والخانكة وشبين القناطر
المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابة بالقناطر والخانكة وشبين القناطر
المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابة بالقناطر والخانكة وشبين القناطر
المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابة بالقناطر والخانكة وشبين القناطر
المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابة بالقناطر والخانكة وشبين القناطر
المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابة بالقناطر والخانكة وشبين القناطر

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