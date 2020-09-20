مؤشر سوق البحرين يصعد بنسبة 0.44% مع بداية التعاملات
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% رابحاً 6.33 نقطة ليصل إلى مستوى 1441.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 429.4 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 26.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.35% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.77%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.76%، عقارات السيف بنسبة 0.59%.
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 0.19% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.6%.
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