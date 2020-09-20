روسيا تعلن تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجل المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، اليوم الأحد، 6148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ثاني حصيلة يومية على التوالي تتجاوز مستوى 6 آلاف إصابة منذ نحو شهرين.

وأفادت المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و103399.

وأعلن المركز الروسي، وفاة 79 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الجملي للوفيات إلى 19418 حالة حتى الآن.

وكشف المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد الأشخاص، الذين تعافوا منذ بدء تفشي الوباء ارتفع بواقع 2895 خلال اليوم الماضي، لتصبح حصيلة المتعافين 909357 شخصا.

وتم تسجيل 860 إصابة في العاصمة موسكو، أكبر المدن الروسية تضررا من تفشي الوباء، ليبلغ العدد الجملي للإصابات بالفيروس فيها 276493 إصابة، و5057 حالة وفاة حتى الآن.

ويعود الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي تسجله السلطات الصحية خلال الأيام الأخيرة، إلى الزيادة في عدد الاختبارات للكشف عن الفيروس، بالتزامن مع العودة المدرسية وانتهاء العطل الصفية وعودة الحياة إلى نشاطها الطبيعي.