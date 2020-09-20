روسيا تعلن تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجل المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، اليوم الأحد، 6148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ثاني حصيلة يومية على التوالي تتجاوز مستوى 6 آلاف إصابة منذ نحو شهرين.

 

وأفادت المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و103399.

 

وأعلن المركز الروسي، وفاة  79 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الجملي للوفيات إلى 19418 حالة حتى الآن.

 

وكشف المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد الأشخاص، الذين تعافوا منذ بدء تفشي الوباء ارتفع بواقع 2895 خلال اليوم الماضي، لتصبح حصيلة المتعافين 909357 شخصا.

 

وتم تسجيل 860 إصابة في العاصمة موسكو، أكبر المدن الروسية تضررا من تفشي الوباء، ليبلغ العدد الجملي للإصابات بالفيروس فيها 276493 إصابة، و5057 حالة وفاة حتى الآن.

 

ويعود الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي تسجله السلطات الصحية خلال الأيام الأخيرة، إلى الزيادة في عدد الاختبارات للكشف عن الفيروس، بالتزامن مع العودة المدرسية وانتهاء العطل الصفية وعودة الحياة إلى نشاطها الطبيعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا حصيلة اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ ساعتين

ماذا ينتظر الأهلي في الجولة القادمة من الدوري؟

منذ 33 دقيقة

مانشستر سيتي يستهدف الإنقضاض على هدف برشلونة

منذ أقل من ساعتين

التشكيل المُتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

منذ ساعة و 14 دقيقة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ يوم

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن تسجيل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 6736 إصابة و134 وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا: تسجيل 4870 إصابة جديدة بكورونا و90 حالة وفاة

روسيا تسجل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و121 حالة

روسيا تسجل 4852 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:15 ص

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

10:34 ص

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

08:31 ص

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟