سفاجا تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للكاراتيه بقطاع جنوب الصعيد

هنأت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، القائمين على قطاع الرياضة بمدينة سفاجا بمناسبة حصول لاعبات المدينة على المركز الأول في بطولة الجمهورية للكراتيه بقطاع جنوب الصعيد المقامة في محافظة سوهاج بقيادة المدرب رفيق رأفت النجار، عضو مجلس الإدارة وكابتن سندس عبيد مساعد مدرب.





وأعربت "رئيس المدينة" عن سعادتها بتميّز أبناء المدينة في القطاعات المختلفة وخاصة الرياضة التي من شأنها أن تخلق جيل قادر على تحمل المسئولية.





وأوضحت "المغربي" أن المنافسات بدأت بعمل تصفيات على مستوى المحافظة وتم الصعود على مستوى الجمهورية قطاعات ٢٠١٠، تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتية.





وأشارت "رئيس المدينة " إلى فوز كل من وصال أيمن فرج الله نافع بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في كاتا تحت سن ١١سنة بنات، كما حصلت زينب علي محمد علي، على المركز الثاني كاتا بنات والمركز الثالث حصلت عليه سندس عبيد محمد عبادي تحت سن ١٤سنة والمركز الرابع حصلت عليه هاجر ابراهيم محمد تحت سن ١٣ متمنيةً للمشاركين الفوز فى تصفيات المنتخب المصر المقرر عقدها في الأول من أكتوبر





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة.



