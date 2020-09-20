مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.69% بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.69% خاسراً 16.08 نقطة ليصل إلى مستوى 2304.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 108.4 مليون سهم محققة ما قيمته 84.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1701 صفقة لعدد 32 سهماً.


 وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.37%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%.
  
وقفز 12 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 12.09%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.38%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.86%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.8 مليون ورقة بقيمة 13.1 مليون درهم.

أخبار تهمك

عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 20 ساعة

مانشستر سيتي يستهدف الإنقضاض على هدف برشلونة

منذ 34 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ ساعة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:15 ص

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

10:34 ص

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

08:31 ص

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟