مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.69% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.69% خاسراً 16.08 نقطة ليصل إلى مستوى 2304.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 108.4 مليون سهم محققة ما قيمته 84.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1701 صفقة لعدد 32 سهماً.









وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.37%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%.