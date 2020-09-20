مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.69% بمستهل تعاملات اليوم
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.69% خاسراً 16.08 نقطة ليصل إلى مستوى 2304.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 108.4 مليون سهم محققة ما قيمته 84.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1701 صفقة لعدد 32 سهماً.
وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.37%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%.
وقفز 12 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 12.09%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.38%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.86%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.8 مليون ورقة بقيمة 13.1 مليون درهم.