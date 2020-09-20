17 مليون دولار واردات مصر من الفول خلال يونيو الماضي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
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حققت الواردات المصرية من الفول العريض ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يونيه الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمته وارداته نحو 17 مليون و514 ألف دولار، مقابل 13 مليون و906 ألف دولار في شهر يونيه من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين و608 ألف دولار.
 
وجاءت الواردات من الفول ضمن قائمة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأهم الواردات المصرية من السلع الزراعية، وكانت قيمتها الإجمالية نحو 591 مليون و827 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 559 مليون و886 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31 مليون و941 ألف دولار.
 
ومن أهم الواردات من السلع الزراعية، القمح وكانت وارداته بقيمة 147 مليون و301 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 155 مليون و512 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 8 ملايين و211 ألف دولار، يليها واردات القطن المحلوج وبلغت وارداته 12 مليون و845 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 25 مليون و155 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 12 مليون و310 ألف دولار.
 
وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا الفواكه الطازجة 10.5٪، والملابس الجاهزة 2.5٪، والبترول الخام 46.3٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4٪.

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