ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الأحد
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1% رابحاً 55.800 نقطة ليصل إلى مستوى 5502.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.13% رابحاً 69.600 نقطة ليغلق ليصل إلى مستوى 6079.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.62% رابحاً 26.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4359.21 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.63% رابحاً 27.500 نقطة ليصل إلى مستوى 4399.98 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 317.2 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة.
وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%.
وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.92%، يليه سهم مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 12.78%، ثم سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بنسبة 7.24%، فيما تصدر سهم شركة بيان للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.92% يليه سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 3.83%.
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