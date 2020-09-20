ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الأحد

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1% رابحاً 55.800 نقطة ليصل إلى مستوى 5502.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.13% رابحاً 69.600 نقطة ليغلق ليصل إلى مستوى 6079.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.62% رابحاً 26.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4359.21 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.63% رابحاً 27.500 نقطة ليصل إلى مستوى 4399.98 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 317.2 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة.









وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%.







