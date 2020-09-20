تحذير من وزير الصحة البريطاني بشأن انتشار فيروس كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، من أن بلاده تواجه نقطة تحول بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، رصدت السلطات الصحية البريطانية، 3395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس الأربعاء، بعد تسجيل أكبر زيادة في حصيلة المرضى منذ 8 مايو بـ3991 حالة.

 

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في الإحصاءات المنشورة على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة المتحدة أصبح بذلك 381614، بما في ذلك 988 مريضا في المستشفيات 124 منهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة، حسب إحصاءات الوزارة، بواقع 21 حالة وفاة جديدة وبلغت 41705 وفيات.

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