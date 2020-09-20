"التجاري الدولي" يقود بورصة مصر للهبوط 0.82% في مستهل التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات حيث هبط الالمؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة وصلت الي 0.83% متأثراً بتراجع سهم التجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر و الذى تراجع ب 1.88% ليتداول عند 66 جنيه بمبيعات أجنبية على السهم و بعض القياديات ، فيما ارتفع السبعينى متساوى الأوزان محققا قمة جديدة عند 1953 بنسبة صعود 0.9%.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 10960 نقطة،

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2845 نقطة.









وقال أيمن فودة خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي هبط اليوم مع بداية الأسبوع مستمراً في الأداء العرضى بين مستوي الـ 10850 و 11200 نقطة مع ترقب اجتماع المركزى نهاية الأسبوع بشأن الفائدة ، مضيفاً أنه من الأرجح أن يتجه البنك نحو التثبيت .





وأوضح الخبير أن السوق ينتظر أيضاً تسعير الغاز للمصانع فى اجتماع لجنة التسعير القادمة.