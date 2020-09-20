مانشستر سيتي يستهدف الإنقضاض على هدف برشلونة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في حسم صفقة المدافع الدولي جوليس كوندي لاعب إشبيلية الإسباني على الرغم من حصول أبناء بيب جوارديولا على خدمات الهولندي ناثان آكي لاعب بورنموث السابق.


ويتطلع السكاي بلو إلى إضافة الكثير من الصفقات الدفاعية للفريق من أجل الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا وكذلك المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي فقده الفريق لمصلحة ليفربول الموسم الماضي.


وقالت صحيفة " أس " الإسبانية أن برشلونة سيواجه منافسة قوية للغاية من أجل حسم صفقة جوليس كوندي حيث سيضخ مانشستر سيتي جميع المبالغ التي سيطلبها الفريق الأندلسي.


وقالت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي قدم بالفعل عرض للحصول على خدمات المدافع الفرنسي ومن المُنتظر أن تنتهي الصفقة لمن يدفع مبلغ 90 مليون يورو وهو الشرط الجزائي الموجود في عقد صاحب الـ21 عاماً.


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