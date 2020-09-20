الموت يفجع المطربة مروة ناجي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت المطربة مروة ناجي عن وفاة والدها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت مروة ناجي منشورًا قالت فيه :"البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الحاج ناجى عبد الصمد اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله".

وتابعت مروة ناجي قائلة :"اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره و أهلاً خيرًا من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجًا خيرًامن زوجه، اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدى برحمتك يا أرحم الراحمين"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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