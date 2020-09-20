أحمد أمين ضيف شرف "برة المنهج" مع روبي وماجد الكدواني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان الكوميدي أحمد أمين على بطولة فيلم "برة المنهج"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، شريف الدسوقي، وهو من إخراج عمرو سلامة.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد أمين عرض مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه حول رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته، إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

والجدير بالذكر أن ماجد الكدواني انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني، ويُجسد خلال الأحداث دور الصديق المقرب لبطل العمل، ويقف بجانبه في العديد من المواقف، ولكن بشكل كوميدي، والفيلم من إخراج سارة وفيق.


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