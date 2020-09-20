عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أبلغ مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا بحصولهم على كافة الإجراءات الخاصة بحجز تذاكر الطيران الخاصة بسفره لمصر من أجل تولي تدريب المارد الأبيض.


وكان رئيس النادي المستشار مرتضى منصور قد كلف اللجنة الرباعية بضرورة التعاقد مع مدير فني عالمي جديد بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قام بتسديد الشرط الجزائي في عقده ورحل لتدريب التعاون السعودي.


وعلم " الفجر الرياضي " من مصادره الخاصة أن مسؤولي الزمالك ينتظرون الرد النهائي من فيريرا لإنهاء حجز موعد رحلة الطيران لتولي مهام منصبة الجديد كمدير فني للقلعة البيضاء.


في الوقت الذي ينتظر فيه مجلس الإدارة أيضاً معرفة عدد أفراد الجهاز المعاون للبرتغالي الذي سيحضر للقاهرة لإستلام منصبه الجديد.


يُذكر أن نادي الزمالك إتفق مع فيريرا على تولي القيادة الفنية في الوقت الذي أكد فيه البرتغالي أنه سيأتي بأربعة مساعدين.


لكن مجلس إدارة المارد الأبيض يصر على دفع رواتب إثنين فقط وهو ما يتم الإتفاق حوله خلال الفترة الماضية.

 

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