بإطلالة هادئة.. يارا اللبنانية تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص المطربة اللبنانية يارا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت يارا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة، ظهرت فيها بإطلالة هادئة، واعتمدت على تيشيرت بطيخى ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها، وعلقت قائلة"فى الصباح تحديدا.. لابد أن تسبق الابتسامات السلام وتهزم الكآبة وتنتصر على الهموم".


يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.

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