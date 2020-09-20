صحيفة: التاريخ يؤكد اليوم على المواقف المضيئة للإمارات في العمل الإنساني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

سطرت دولة الإمارات، اسمها بكل فخر واعتزاز بأحرف من نور في التاريخ المعاصر، بعد مواقفها المضيئة في العمل الإنساني.

 

وتتصدر موقع الصدارة بين دول العالم بسخائها، وباتت نموذجاً للعطاء الإنساني، فكل أزمة يمرّ بها العالم تجد للدولة فيها بصمة عطاء.

 

وكانت دولة الإمارات، أثبتت للعالم من خلال وقوفها إلى جانب الدول في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهبّتها لنجدة لبنان في محنته بعد انفجار مرفأ بيروت، أن دولتنا لم تستأثر بخيراتها لأنفسها فقط، ولم تنسَ أشقاءها وإخوانها بل فقراء العالم والمحتاجين للمساعدة.

 

وأصبحت الدبلوماسية الإنسانية، منهجاً متكاملاً لإعلاء مكانة الإمارات بين دول العالم، وقد ارتكزت على مبادئ وقيم وثوابت سليمة وصلبة مكنت الدولة من أن تحتل الرفعة العالية، وتنال السمعة العالمية الطيبة الكبيرة، وتكون دائماً محل إشادة دولية، فالإمدادات الطبية التي قدمتها الإمارات للدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

 

الإمارات وطن الخير ومنبع الإنسانية، بقيادتها الرشيدة وشعبها الطيب الأصيل، وتراثها الحضاري والمجتمعي وموروثها الإنساني. فإغاثة الملهوف وإجابة المستغيث وإعانة المحتاج والسعي في قضاء حوائج الناس، دليل على قوة الإيمان وصدق الإخاء. ومن البديهي أن يسطّر أبناء الإمارات مناقب في تكريس السلام والخير والعطاء، وستكون في يوم من الأيام معالم تدرّس ضمن مناهج العلوم الإنسانية في العالم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات اﻟﻌﺎﻟﻢ الإمارات

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. مفاجآت عديدة في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

منذ أقل من ساعة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ ساعة و نصف

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ 36 دقيقة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

صحيفة: الإمارات لها بصمة عطاء في كل أزمة يمرًّ بها العالم

صحيفة: الإمارات أثبتت للعالم أنها رمز للعطاء الإنساني

صحيفة: الإمارات دولة رائدة عالمية في تقديم المساعدات الإنسانية

صحيفة: الإمارات أثبتت للعالم أنها سند للمحتاجين

نموذج للإنسانية.. الإمارات تغمر دول العالم بالمساعدات لمكافحة كورونا

صحيفة تشيد بدور الإمارات: التاريخ يؤكد على مواقفها المضيئة في العمل الإنساني

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:57 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

08:31 ص

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

08:02 ص

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

09:15 ص

الأهلي يتخلص من نجمه

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟