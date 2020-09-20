بعد حذف مشاهدها.. مخرج "زنزانة7" يعلق على تصريحات فنانة العمل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
علق إبرام نشأت مخرج "زنزانة 7" الذي يعرض بالسينمات، على تصريحات إيمي إسلام، إحدى الوجه الجديد بالعمل بشأن حذفه لعدد كبير من مشاهدها ما يزيد عن نصف دورها، مؤكدا بإن ذلك يعود للمخرج.


وكشف المخرج خلال تصريحات صحفية " أن إيمي لم يحذف لها سوى مشهد واحد، فقط وليس 9 كما ادعت وأن السبب في حذف المشهد هو لرؤية فنية ترجع فقط للمخرج، مشيرًا إلى أن توجد علاقة أخوة بينهما وصداقة كما يكن لها كل الإحترام والتوفيق.


ويشار إلى أن فيلم "زنزانة 7"، تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 22 ساعة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

صلاح يقود الهجوم.. مفاجآت عديدة في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ نصف ساعة

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:57 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

08:31 ص

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

08:02 ص

الأهلي يتخلص من نجمه

09:04 ص

التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

09:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟