أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20-9-2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 20-9-2020 ، في ظل إجازة بورضة الذهب العالمية واستقرار السعر العالمي، وذلك بعد انخفاضها خلال تعاملات أمس بقيمة 4 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 851 جنيهًا وهى نفس معدلاته خلال تعاملات أمس السبت وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 728 جنيهًا
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 973 جنيهًا.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 851 جنيهًا 
سجل  سعر الجنيه الذهب إلى 6808 جنيهات.

أخر تحديث لأسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 0.33%، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية، وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع لترتفع إلى 1950.8 دولار، بزيادة 6.4 دولار عن بداية التعاملات.

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