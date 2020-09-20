تسجيل 33057 إصابة و739 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 33057 إصابة و739 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33057 ليصل العدد الإجمالي إلى 4528240 حالة.

 

ووفقًا لإحصائية وزارة الصحة البرازيلية، تمثل حصيلة اليوم انخفاضا طفيفا لمؤشر الإصابات الجديدة حيث سبق أن سجلت البرازيل يوم 16 سبتمبر 36820 حالة، وفي 17 سبتمبر 36303 حالات، وفي 18 سبتمبر 39797.

 

وقد ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 739 وفاة جديد جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 136532 حالة.

 

ويشير هذا العدد أيضا إلى تراجع لمؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس حيث بلغت الحصيلة يوم 16 سبتمبر 987 حالة، وفي 17 سبتمبر 829، وفي 18 سبتمبر 858.

 

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

 

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