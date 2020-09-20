الصحة: أجرينا 504 ألاف تدخل جراحي ضمن مبادرة "قوائم الانتظار" منذ بدايتها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة، إن مبادرة قوائم الانتظار التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2018 تعد من أنجح المبادرات التي اطلقتها الدولة.

وأشار "سامي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك جهود كبيرة تبذلها الوزارة في القضاء على قوائم الانتظار بكافة الطرق الحديثة والمميكنة، منوها بأنه تم إجراء 504 ألف تدخل جراحي في 11 تخصص منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وأوضح معاون وزيرة الصحة، أن مدة انتظار المريض بعد تسجيل نفسه بالمبادرة يتستغرق منيوم وحتى 14 يوم، حتى يتم إجراء التدخل الجراحي له.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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