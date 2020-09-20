رانيا فريد شوقي أحدث المنضمين ل"ضربة معلم" مع محمد رجب

Advertisements

تتعاون النجمه رانيا فريد شوقي، لأول مرة في عمل مع النجم محمد رجب، حيث أنها تعاقدت على مسلسل "ضربة معلم" والذي بدأ اليوم تصويره بمدينة الإنتاج الأعلامي.







كان تعاقد منتج العمل مع معظم الفنانين المشاركه في المسلسل، خلال الأيام الماضيه، وهو ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويتكون من 45 حلقة، ومقرر عرض العمل فى الموسم الشتوى.







ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب محمد رجب، مى سليم، رياض الخولى، "أنعام سالوسة ومحمد نجاتى ومحسن منصور ومحمد عز، وانتهى المؤلف أحمد عبد الفتاح من كتابة 25 حلقة من المسلسل، وسلمها للشركة المنتجة بالاتفاق مع المخرج إسماعيل فاروق الذى يباشر كتابة الحلقات مع المؤلف.