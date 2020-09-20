رانيا فريد شوقي أحدث المنضمين ل"ضربة معلم" مع محمد رجب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تتعاون النجمه رانيا فريد شوقي، لأول مرة في عمل مع النجم محمد رجب، حيث أنها تعاقدت على مسلسل "ضربة معلم" والذي بدأ اليوم تصويره بمدينة الإنتاج الأعلامي.



كان تعاقد منتج العمل مع معظم الفنانين المشاركه في المسلسل، خلال الأيام الماضيه، وهو ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويتكون من 45 حلقة، ومقرر عرض العمل فى الموسم الشتوى.



ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب محمد رجب، مى سليم، رياض الخولى، "أنعام سالوسة ومحمد نجاتى ومحسن منصور ومحمد عز، وانتهى المؤلف أحمد عبد الفتاح من كتابة 25 حلقة من المسلسل، وسلمها للشركة المنتجة بالاتفاق مع المخرج إسماعيل فاروق الذى يباشر كتابة الحلقات مع المؤلف.

أخبار تهمك

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ ساعة و 27 دقيقة

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ ساعتين

صلاح يقود الهجوم.. مفاجآت عديدة في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:57 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

08:31 ص

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

08:02 ص

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

09:15 ص

الأهلي يتخلص من نجمه

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟