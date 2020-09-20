بعد وفاة مؤسسها.. هل سيتأثر سهم النساجون الشرقيون في البورصة؟

أحدثت وفاة أحد أكبر رجال الأعمال المصريون محمد فريد خميس تخوفات بأن يكون هناك تأثير سلبي على استثماراته، ولا سيما سهم شركة النساجون الشرقيون الذي يستحوذ فيه على أكبر حصة من ملكيته.

وقال إبراهيم نمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لسمسمرة، "إنه يتوقع أن يتأثر اداء السهم سلبًا بوفاة محمد فريد خميس، إلا أن مدة هذا التأثير سيكون مرتبط بمدى جاهزية أفراد العائلة لمثل هذا الحدث وكيفية تعاملهم معه."

وتابع،" السهم يسيطر على ملكيته كيان عائلي ومستثمرون أخرون، إذا كان الكيان العائلي جاهز لمثل هذه الأحداث ونجح في طمأنة المساهمون الأخرون سنشهد بعض التراجعات لفترة زمنية قصيرة كنتيجة طبيعية لما يحدث على أسهم شركات العائلات من بيع قوي للمستثمرين الأفراد عند وفاة المؤسس، بعدها سيعاود لأدائه الطبيعي."

ويتوزع هيكل ملكية النساجون الشرقيون بين محمد فريد خميس بحصة 42% بما يعادل 282.2 مليون سهم سهم ، وحصة بنسبة 7.7% لشركة صدوق العالمية للاستثمار بما يعادل 51 مليون سهم، وباقي الأسهم مطروح بالبورصة وموزعه على مجموعة مختلفة من المستثمرون من بينهم عدد كبير من افرد عائلته في مقدمتهم ابنتيه ياسمن وفريدة الذان يمتلكان حصة 19.9 مليون سهم، و20.1 مليون سهم على الترتيب و يعدان من أقوي 100 سيدة على مستوي الشرق الأوسط في قائمة فوربس.

وأضاف "النمر"، أن التراجعات التي من المتوقع حدوثها على سهم النساجون الشرقيون يأتى مع أداء غير جيد للسهم خلال تعاملات الفترة الماضية، وعدم تفاعله مع الأحداث الايجابية التى تحدث عليها، كان آخرها توزيع أرباح على المساهمين.

وقرر مجلس إدارة النساجون الشرقيون توزيع كوبون أرباح بواقع 65 قرشا للسهم الواحد في نهاية أبريل الماضي، وكان يوم 26 يوليو الماضي نهاية الحق لمشتري السهم للحصول على الكوبون.

ومنذ بداية تداولات العام انخفض سهم النساجون الشرقيون بنسبة 29% من مستويات 7 جنيه، ويتداول حاليا عند مستويات 5.40 جنيه للسهم وفقا لأخر سعر وصل إليه.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، "إنها لا تتوقع أن يشهد السهم تداعيات سلبية بوفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس، لفصل الملكية عن الإدارة."

ولا يتولي" خميس" رغم استحواذه على عدد كبير من أسهم النساجون الشرقيون رئاسة مجلس الأدرة أو منصب العضو المنتدب، بل يشغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذ، ويشغل مدحت حسين منصب العضو المنتدب بعد قرار بتعينة في مايو الماضي.

وتابعت، " السهم بدأ يتحسن في تعاملات الفترة الماضية ، وحقق ارتفاعات جيدة بعد مطالبات من قبل صناع السجاد وزارة الصناعة بوقف استيراد السجاد التركي الذي اثر على تراجع أرباحهم."

وحققت " النساجون الشرقيون" في قوائمها المالية المجمعة ارتفاع في ارباحها خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 7.8% على أساس سنوي بقيمة 220.29 مليون جنيه، وفي العام الماضي قفزت أرباحها المجمعة ايضا إلى 855 مليون جنيه مقابل 550 مليون جنيه خلال عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 55.4%.