طلاب هندسة حلوان يطبقون نظام حضور وانصراف للكلية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
قامت كلية الهندسة بجامعة حلوان بتجربة تطبيق منظومة لمتابعة حضور وانصراف الموظفين بتقنيات الذكاء الاصطناعي ويمكن تطبيقها أيضًا لمتابعة انتظام وحضور الطلاب داخل المدرجات بعد بدء الدراسة.


وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، واشراف الأستاذ الدكتور قرني رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
هذا ويستخدم المشروع تقنية التعرف علي الوجة بدلًا من استخدام نظام البصمة أو التوقيع اليدوى حرصًا علي سلامة الموظفين والطلاب وتفاديًا لحدوث أى انتقال للعدوي ويمكن استخدام الهاتف المحمول في هذة التقنية من خلال برنامج مثبت علية يستطيع الموظف من خلالة اثبات حضورة وانصرافة ويمكن للبرنامج انتاج مجموعة من التقارير الخاصة بالانتظام وعدد ساعات العمل وتحديد أيام الغياب والحضور بدقة عالية، كما يساعد في التعرف علي انتظام الطلاب داخل المحاضرات ونسبة الحضور لكل طالب دون اللجوء الي الطرق التقليدية المتعارف عليها سابقا، ويتميز النظام بسهولة أستخدامة وتطبيقة على أنظمة IOS وANDROID، وأثبت النظام كفاءتة من خلال التطبيق علي عينة عشوائية من الموظفين.
ويأتي تطبيق هذه المنظومة ضمن الأنشطة العلمية للطلاب التي تقوم إدارة رعاية الشباب في الكلية بتطبيقها، وقد قام بتطبيق النظام كل من الطالبين أحمد وليد محمد ومصطفى أشرف حسين الطلاب بقسم الاتصالات والالكترونيات والحاسبات بأسرة من أجل مصر المركزية.
وتابع إجراء تجربة التطبيق كلا من الأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب والأستاذ أحمد سمير مدير عام الكلية

أخبار تهمك

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صلاح يقود الهجوم.. مفاجآت عديدة في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:57 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

08:31 ص

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

08:02 ص

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

09:15 ص

الأهلي يتخلص من نجمه

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟