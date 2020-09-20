مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 / 9 / 2020 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات في جميع الدوريات العربية والعالمية والتي ينقلها لكم موقع " الفجر الرياضي " خلال السطور التالية :-

دوري أبطال آسيا

شاهر خودرو الإيراني VS الهلال السعودي الساعة 5 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 7.

شباب الأهلي دبي VS باختاكور الأوزبكي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 8.

إستقلال طهران VS الشرطة العراقي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 7.

الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون VS توتنهام هوتسبيرز الساعة 1 ظهراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.

نيوكاسل يونايتد VS برايتون الساعة 3 عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.

تشيلسي VS ليفربول الساعة 5 ونصف عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 .

ليستر سيتي VS بيرنلي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.

الدوري الإسباني

هويسكا VS قادش الساعة 4 عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.

ريال بيتيس VS بلد الوليد الساعة 6 ونصف مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 5.

ريال سوسيداد VS ريال مدريد الساعة 9 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.

الدوري المصري

الإنتاج الحربي VS الجونة الساعة 5 ونصف مساءاً قناة اون سبورت إتش دي.

المقاولون العرب VS الإتحاد السكندري الساعة 8 مساءاً قناة أون سبورت.