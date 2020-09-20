مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 / 9 / 2020 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأحد العديد من المباريات في جميع الدوريات العربية والعالمية والتي ينقلها لكم موقع " الفجر الرياضي " خلال السطور التالية :-
دوري أبطال آسيا
شاهر خودرو الإيراني VS الهلال السعودي الساعة 5
مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 7.
شباب الأهلي دبي VS
باختاكور الأوزبكي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 8.
إستقلال طهران VS
الشرطة العراقي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 7.
الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون VS توتنهام هوتسبيرز الساعة 1 ظهراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.
نيوكاسل يونايتد VS
برايتون الساعة 3 عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.
تشيلسي VS
ليفربول الساعة 5 ونصف عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 .
ليستر سيتي VS
بيرنلي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.
الدوري الإسباني
هويسكا VS
قادش الساعة 4 عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.
ريال بيتيس VS
بلد الوليد الساعة 6 ونصف مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 5.
ريال سوسيداد VS
ريال مدريد الساعة 9 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.
الدوري المصري
الإنتاج الحربي VS
الجونة الساعة 5 ونصف مساءاً قناة اون سبورت إتش دي.
المقاولون العرب VS
الإتحاد السكندري الساعة 8 مساءاً قناة أون سبورت.
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