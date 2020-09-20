



ننشر موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة |الاستعلام عبر رابط موقع moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعي





موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة | يسعى دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عن رفع المعاناة عن الشعب المصري، ورد الاستحقاقات المالية لأصحابها حيث قرر الرئيس دفع خمس علاوات لأصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا عليها منذ عام 2006 حتى 2015 ،وذلك لرفع قيمة المعاشات حتى يستطيع أصحابها من العيشة الكريمة التي يستحقونها حيث أن هؤلاء المواطنين من أصحاب المعاشات الذين بلغوا سن التقاعد،أو وذلك بعد أن قاموا بواجبهم تجاه الدولة المصرية فى أماكنهم الوظيفية بالقطاع الإداري للدولة.





موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة

قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بوضع آليات لصرف العلاوات الخمس التي أقرها السيد رئيس الجمهورية حيث تم اعتماد صرفها على أربع دفعات تم صرف الدفعة الأولى منها في أول يوليو 2020 ، وتكون الدفعة الثانية في أكتوبر 2020 ، وتكون الثالثة فى يناير 2021، ستكون الرابعة في أبريل 2021، وبذلك يكون تم استكمال صرف الخمس علاوات لأصحابها، وبعد أن تم صرف الدفعة الأولي يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن قيمة صرف الدفعة الثانية والتي من المفترض أن يتم صرفها خلال الشهر القادم، ونقدم لكم طريقة الاستعلام عن العلاوة عبر اتباع الخطوات التالية:





- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- قم باختيار العلاوات الخمس.

- قم بالضغط على استعلام .

- ستظهر لك الصفحة الخاصة بالمعاش والعلاوة الخاصة بك.





موعد صرف العلاوات الخمسة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في شهر مايو الماضي عن توقيت صرف هذه العلاوات والتي تم ألإعلان عن خطة الصرف لأربع دفعات، وقالت الوزارة بان الصرف سيكون للدفعات المتبقية حسب الآتي:





- ستصرف الدفعة الثانية من العلاوات مع معاش شهر أكتوبر 2020.

- ستصرف الدفعة الثالثة مباشرة مع معاش شهر يناير 2021.

- ستصرف الدفعة الرابعة مباشرة مع معاش شهر أبريل 2021.



