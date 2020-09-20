تقديم اعتراض علي حساب المواطن السعودي الدفعة رقم 34 | الخطوات عبر رابط ca.gov.sa

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:47 ص
حساب المواطن
حساب المواطن
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تقديم اعتراض علي حساب المواطن السعودي الدفعة رقم 34 | الخطوات عبر رابط ca.gov.sa

تقديم اعتراض علي حساب المواطن الدفعة رقم 34 | يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات تقديم اعتراض وذلك بعد أن أعلن عن فتح باب تقديم الاعتراض علي الدفعة رقم 34 والتي صرفت في بداية شهر سبتمبر الجاري، وسيتم تقديم طلبات الاعتراض علي نتائج أهلية الدفعة وعلي قيمة المبالغ التي تم صرفها والتي جاءت اقل من عدد أفراد الأسرة أو من قيمة المبلغ الذي يحصل علية المواطن في السعودية شهرياً، حيث أن في بعض الأحيان يتم حدوث بعض الأخطاء عن تحليل نتيجة الأهلية، ويتم تقديم الاعتراض بعد صرف الدفعة بأيام وحتي مرور ثلاث اشهر علي تاريخ الاستحقاق.

تقديم اعتراض علي حساب المواطن الدفعة رقم 34
أعلن برنامج حساب المواطن عبر قنواته الرسمية، بأنه سيتم فتح باب الاعتراض وتفعيل شكوي حسـاب المواطن للمواطنين المستحقين في حال كان لديهم اعتراض علي القيمة المالية المودعة في الحسابات الشخصية بالبنوك ضمن مستحقات الدفعة الأولي، وسيتم تقديم شكوي حساب المواطن عبر بوابة حساب المواطن الرسمية، وتم الإعلان عن خطوات تقديم الشكوي من قبل البرنامج. 

ووجه النظام المواطنين الراغبين في الاعـتراض علي قيمة الاستحقاق بضرورة القيام بخطوات لازمة وسابقة علي تقديم الاعتراض، حيث تتمثل طريقة تقديم الاعـتراض في الآتي:

- يجب أن يتأكد المستحق من تطابق مقدار المبلغ المودع في الحساب الشخصي علي موقع حسـاب المواطن 1442 الرسمي، مع مقدار الاستحقاق المودع باسمه في البنك.

- استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن لمعرفة قيمة المبلغ الذي تستحقه.

- الرجوع للمبلغ المودع، والمبلغ الموجود بالحساب عبر البوابة الرسمية، وتطابقهما بناتج حاسبة حساب المواطن التقديرية.

- التأكد من أهلية تابعيك في حال وجود تابعين.

خطوات تقديم شكوي حسـاب المواطن
يمكن لمقدم الاعتراض أن يقدم شكواه من خلال العديد من الخطوات من اجل أن يتم تقديم طلب الاعتراض علي نتيجة الدفعة حيث تتلخص هذه الخطوات في النحو الآتي:

- الدخول إلى موقع حساب المواطن مباشرة (اضغط هنا).
- أكتب اسم المستخدم ورقم السر.
- يتطلب منك بعد ذلك بان تقوم بالذهاب إلى يتوب الدفعات.
- تختار الدفعة الذي تريد الاعتراض عليها ثم يتم عرض لك سبب الاعتراض.
- بعد ذلك تقوم بتوضيح الأسباب ثم كتابة رقم الهاتف.
- أضغط علي زر تقديم الاعتراض.

تقديم اعتراض علي حساب المواطن السعودي الدفعة رقم 34 | الخطوات عبر رابط ca.gov.sa

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