الهند تسجل تسجيل 92605 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، 92605 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وكشفت بيانات من وزارة الصحة الهندية، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 5.4 مليون إصابة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، تم تسجيل  92605 إصابات جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 5.4 مليون حالة، كما سجلت خلال المدة نفسها 1113 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 86752.

 

وكانت الهند، تواصل تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أغسطس، وهي على ما يبدو في طريقها لتتجاوز الولايات المتحدة، كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

 

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