قبل مواجهة ليفربول وتشيلسي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تمكن دومينيك كالفيرت نجم نادي إيفرتون من السيطرة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 أهداف وبفارق هدف وحيد عن محترفنا المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول.





ويستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي تشيلسي اليوم الأحد 20 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- دومينيك كالفيرت لوين.. 4 هدف

2- محمد صلاح .. 3 أهداف

3- ويلفريد زاها .. 3 هدف

4- جيمي فاردي .. 2 أهداف

5- أليكسندر لاكازيت .. 2 أهداف

6- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 أهداف

7- باتريك بامفورد .. 2 هدف

8- ماتيوس كليخ .. 2 هدف

9- هيلدر كوستا .. 2 هدف

10- بيير إيمريك أوباميانج .. هدف وحيد



