بعد نجاحها في "بـ 100 وش".. دنيا ماهر تشارك في مسلسل "أبلة فاهيتا"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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تشارك لفنانة دنيا ماهر، مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم.

ومن المقرر أن تجسد دنيا دورًا محوريا فى المسلسل، بعد النجاح الكبير  الذي حققته خلال مشاركتها في مسلسل "بـ 100 وش" في موسم رمضان الماضي

وستجسد دنيا ماهر في مسلسل "أبلة فاهيتا" شخصية مختلفة عن تلك التي جسدتها  في أحداث بـ 100 وش".

من ناحية أخرى تشارك الفنانة دنيا ماهر فى فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى حيث انتهت من تصوير دورها الأيام الماضية وجاء احتيارها من قبل المخرج شريف عرفة.

 ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجم عمرو عبد الجليل ومنة شلبى وسليمان عيد ومحمود حافظ وأخرون من النجوم.

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