13 ألف دولار غرامة من يخالف الحجر الصحي في بريطانيا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أعلنت السلطات البريطانية، إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الجديدة من انتشار فيروس كورونا، ولكنها إجراءات أشد صرامة.

وشملت الإجراءات توقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني (13 ألف دولار) على الأشخاص الذين يخالفون إجراءات الحجر الصحي.

هذا، وسجلت وزارة الصحة البريطانية، يوم الجمعة، 4322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك في أعلى حصيلة يومية للحالات منذ 8 مايو.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4322، مقابل 3395 في بيانات أمس الخميس، ليصل إلى مستوى 385936 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 27 وفاة جديدة مقابل 21 في إحصائية الخميس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41732 شخصا.

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس مع زيادة قدراتها في هذا المجال مقارنة مع ذروة الجائحة، لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.

وحذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في وقت سابق من الجمعة، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء البلاد، بوتيرة متسارعة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 30,480 مليون إصابة، بينهم أكثر من 952 ألف حالة وفاة، وأكثر من 22,165 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ أقل من ساعة

قبل مواجهة ليفربول وتشيلسي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 18 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. مفاجآت عديدة في التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يخدع المصريين بـ"عملية دجاجة مرسى علم" (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

بريطانيا تستعد لعزل كبار السن وسط تفشي فيروس كورونا

بريطانيا تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 2626

بريطانيا تعلن تعليق الدراسة الأسبوع المقبل بسبب كورونا

بريطانيا: 422 وفاة وأكثر من 8 ألاف إصابة بفيروس كورونا

مصلحة السجون في بريطانيا: إصابة 13 سجينا و12 حارسا بفيروس كورونا و 4000 موظف

الصحة البريطانية تسجل 1019 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:02 ص

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

05:03 ص

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

10:39 م

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟