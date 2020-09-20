ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 20/9/2020









يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي تشيلسي اليوم الأحد 20 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.





ويحتل نادي إيفرتون حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت وذلك برصيد 6 نقاط بعدما فاز بخمسة أهداف مقابل هدفين على نظيره نادي وست بروميتش.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة اليوم:





1- إيفرتون 6 نقاط





2- أرسنال 6 نقاط





3- كريستال بالاس 6 نقاط





4- ليستر سيتي 3 نقاط





5- تشيلسي 3 نقاط





6- نيوكاسل 3 نقاط





7- ولفرهامبتون 3 نقاط





8- ليفربول 3 نقاط





9- ليدز 3 نقاط





10- أستون فيلا "لم يلعب بعد"





11- بيرنلي "لم يلعب بعد"





12- مانشستر سيتي "لم يلعب بعد"





13- ساوثهامبتون 0 نقاط





14- توتنهام 0 نقاط





15- برايتون البيون 0 نقاط





16- مانشستر يونايتد 0 نقاط





17- شيفيلد يونايتد 0 نقاط





18- وست هام 0 نقاط





19- فولهام 0 نقاط



