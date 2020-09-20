محمد رمضان لـ"الفجر الفني" بحب أغنية "بالبنط العريض" جدا.. وأعتبر حسين الجسمي مطربا مصريا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:43 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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أعرب الفنان محمد رمضان عن حبه لأغنية "بالبنط العريض" للفنان الإمارتي حسين الجاسمي ، وعن صناع العمل.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال محمد رمضان :" الأغنية جميلة جداً، وبحبها أوي وحسين الجاسمي صديقي وأخويا وكلماتها من أشعار صديقي أيمن بهجت قمر".

واستكمل رمضان حديثه قائلاً: "حسين الجسمي ملحن موهوب وبعتبره المغني الإمارتي المصري".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية فيديو كليب " يا حبيبي " الذي حقق نجاحاً كبيراً، فتخطى حالياً ال 12 مليونا و144 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك.

تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

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