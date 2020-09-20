خاص.. محمد رمضان: مسلسل "الامبراطور" متلغاش ولكن تم تأجيله لهذا السبب









كشف الفنان محمد رمضان، عن سبب تأجيل تنفيذ مسلسل "الامبراطور" الذي يجسد قصة حياة الراحل أحمد زكي، وعن أعماله الدرامية الجديدة التي يستعد لطرحها.وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال محمد رمضان : "مشروع مسلسل الامبراطور متلغاش ولكن تم تاجيله لحين الانتهاء من بعض العقبات اللي ممكن تكون حصلت كالخلافات اللي بين الورثة والجهة المنتجة" .وأشار إلى أنه لديه حاليًا مشروع آخر يعكف على تنفيذه وهو مسلسل "موسى"، مضيفًا: "إن شاء الله بوعد المشاهدين إنهم يشوفوا مسلسل يليق بيهم ويليق بالنجاح".يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامي.