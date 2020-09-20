محمد رمضان لـ"الفجر الفني": تعاوني مع المغني العالمي ميتري جيمس يحقق فوائد اقتصادية للمصريين.. و"كورونا" كانت عائقا أمام تصوير الكليب في هاتين الدولتين





كشف الفنان محمد رمضان، عن هدف التعاون مع الفنان العالمي ميتري جيمس في أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، التي قام بطرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي حققت نجاحاً كبيراً في وقت قصير.وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال محمد رمضان: "هدف التعاون فكرة الاستفادة المتبادلة بين الشعوب والدول.. ولما تنعاون مع بعض بنكبر أكتر واقتصادنا بيكبر أكتر والشعوب بيستفاد أكتر" .وأضاف "كنا متفقين أنا جيمس نصور الفيديو كليب بين مراكش وفرنسا؛ ولكن نظراً لأزمة (كورونا)، المغرب مقفولة وفرنسا مقفولة على شعبها فقط، فوجدنا دبي فاتحة أحضانها لنا، وقدمت لنا كل التسهيلات".وفي نهاية حديثه قال رمضان:" شكراً لدبي وأهلها، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور" .يذكر أن فيديو كليب " يا حبيبي " نجاحاً كبيراً، فتخطى حالياً ال 12 مليونا و144 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك.تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامي.