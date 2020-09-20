لاعب أسوان: لاعبو الزمالك شتموني وهذا سر الوقوف على الكرة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق محمد جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على تفاصيل إهانته من قبل لاعبي نادي الزمالك خلال لقاء الفريقين يوم الجمعة الماضية. 

وقال محمد جابر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "مستغرب تماما من تصرفات بعض لاعبي نادي الزمالك وخاصة محمود علاء فهو قام بضربي والبصق عليا ووجه لي السباب".

وتابع: "بعد الالتحام بامام عاشور تفاجئت بمصطفى محمد ومحمود علاء بتوجيه السباب لي بأبشع الألفاظ وحاولوا ضربي ولكن زملائي ابعدوني".

وقال محمد جابر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "نادي الزمالك نادي كبير. اعتذر للجماهير ولم اقصد توجيه الإهانة ولكن كنت ارد اعتباري واهانتي من قبل لاعبي الزمالك".

وتابع: "الحركة جاءت تلقائية لرد اعتباري بعد اهانتي من قبل الأبيض ولم كنت أخطط لعمل تلك الحركة ولم أقصد تقليد رمضان صبحي".

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