موعد مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة نظيره سامبدوريا اليوم الأحد 20 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي. 

وسوف تقام المباراة بين فريق يوفنتوس وسامبدوريا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز على سامبدوريا من أجل بداية الحفاظ على لقبه المفضل في السنوات الماضية، والذي توج به في الموسم الماضي للمرة التاسعة على التوالي. 

وبدأ منافسات البطولة بالأمس خلال مواجهتين، حيث حقق فيورنتينا الفوز على حساب تورينو بنتيجة هدف نظيف، وتعادل روما مع هيلاس فيرونا سلييًا.

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