جريزمان يكشف سر تألقه في المباريات الأخيرة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:08 ص
بوابة الفجر
وكالات
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سجل أنطوان غريزمان هدفاً مبكراً ليقود برشلونة للفوز 1-0 على أرضه أمام إلتشي في مباراته الودية الأخيرة قبل بدء مسيرته في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وحقق برشلونة فوزه الودي الثالث على التوالي منذ تعيين المدرب رونالد كومان.

واستغل جريزمان تمريرة من جوردي ألبا وسجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية في مباراة ودية على كأس جوان غامبر.

لكن برشلونة لم يتمكن من إضافة المزيد من الأهداف أمام الفريق الوافد حديثاً على دوري الأضواء، بعد غياب خمس سنوات، وبقيت النتيجة دون تغيير حتى النهاية.

وكان بوسع دييغو بري إدراك التعادل للفريق الزائر قرب النهاية لكن نيتو حارس برشلونة تألق في إنقاذ الفرصة.

وظهر أنسو فاتي لاعب برشلونة الواعد بشكل رائع في مشاركته الأولى بالتشكيلة الأساسية بعد التعافي من الإصابة، بينما ظهر لاعب الوسط ميراليم بيانيتش لأول مرة بعد انتقاله من يوفنتوس، حيث شارك كبديل في الشوط الثاني.

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