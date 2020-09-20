أول تعليق من مروان محسن على فوز الأهلي بالدوري المصري









علق مروان محسن مهاجم النادي الأهلي على فوز فريقه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه.





وأكد مروان محسن، أن بطولة الدوري دائما ما تكون في النادي الأهلي وذلك عقب تعادل الفريق اليوم الأحد مع نادي مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري.





وقال مروان خلال حواره ببرنامج الماتش: "بطولة الدوري دائما في النادي الأهلي، ونركز على إفريقيا لأنها غائبة منذ فترة عن الفريق، نستعد لها جيدا خلال الفترة الجارية".





وتابع: "فترة كورونا جعلتنا نتأخر خلال الفترة الماضية ولكن نجحنا أن نتخطى كل هذه الصعوبات والحمدلله اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".



