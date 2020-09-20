كومان يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة

أعطي الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني الضوء الأخضر لرحيل نجم النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كومان بلغ إدارة نادي برشلونة عن رغبته فى رحيل اللاعب الشاب ريكي يونج عن صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف.





وأضافت التقارير أن كومان اجتمع مع اللاعب وأكد له أنه سيكون خارج تشكيلته بالموسم الجديد وعليه الرحيل هذا الصيف والبحث عن تجربة جديدة.



