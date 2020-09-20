إيمي الجندي لـ"الفجر الفني": الحبكة الدرامية من أسباب نجاح "بنات موسى".. وتجربتي في "أمر شخصي" مختلفة ومميزة





وتعيش الفنانة "إيمي الجندي" حاليًا حالة من النشاط الفني ، حيث شاركت في حكاية "بنات موسى" والتي عُرضت مؤخرًا علي الشاشات التليفزيونية ، كما تشارك في حكاية "أمل شخصي" وأيضاً مسلسل "حكايات بنات 5" والمقرر عرضه الفترة المقبلة.



وكان لـ"الفجر الفني" حوار مع الفنانة إيمي الجندي والتي تحدثت خلاله عن تجربتها في الأعمال التي شاركت بها إضافة إلى أعمالها المقبلة.



وإلي نص الحوار..



بداية حدثينا عن تجربتك في حكاية "أمر شخصي"؟

تجربة مختلفة ومميزة والحمد الله دوي حظي بإشادة الكثير وسعيدة جداً بمشاركتي في المسلسل وبالتعاون مع أبطال كانوا أكثر من رائعين.



من قام بترشيحك للمشاركة في الحكاية ؟

بعد مشاركتي في أول حكاية من مسلسل "إلا أنا" وهي "بنات موسي" ، جاء ترشيحي عن طريق شركة أروما وسعدت جداً بذلك الترشيح.



كيف كانت تجربتك مع الفنانة شيري عادل في "أمر شخصي"؟

سعيدة بالمشاركة في عمل مع الفنانة الجميلة والرقيقة شيري عادل ، وبالرغم أنه لا يوجد مشاهد تجمعني بها لأن معظم مشاهدي مع نور إيهاب ونور بدر ولكني التقيت بها في لوكشن التصوير.



ما الذي حمسكِ للمشاركة في من "أمر شخصي "و "بنات موسي" ؟

هناك الكثير من الأسباب وهي أن الأدوار مختلفة وجديدة عليّ كما أن قصة العمل رائعة ، بالإضافة إلي التعاون مع مخرجين متميزين مثل محمد أسامة ومحمود كامل ، وإعجابي الشديد لما تقوم به وشركتا أورما وسينرچي للإنتاج فهم يقدمون دائما أعمالاً رائعة ويجيدون اختيارهم للموضوعات والأبطال وأنا سُررت كثيرًا بالعملين.



برأيك ما سبب نجاح حكاية "بنات موسي"؟

برأيي الحبكة الدرامية سبب نجاح المسلسل ، فالورق مكتوب بشكل جيد ، بالإضافة إلي أن الأحداث واقعية ويوجد في عالمنا مثل كثير من الأهالي التي تستحوذ علي ميراث ليس من حقها كما يوجد عدد كبير مثل شخصية هاجر في مصر ، فهي قصص مستوحاة من الحياة التي نعيشها وهذا ما يجعلها تمس مشاعر المشاهد من خلال التمثيل والإخراج القوى.



بماذا تصفين تجربتك مع النجمة وفاء عامر في "بنات موسي"؟

لا أستطيع أن أعطيها حقها ، فهي بالنسبة لي أيقونة في التمثيل ، وسعيدة جداً بالتعاون معها فهي نجمة ذو قامة فنية كبيرة وتعتبر إضافة لأي فنان .



ما رأيك في حكايات مسلسل "إلا أنا" بشكل عام؟

من أجمل المسلسلات التي شاهدتها فحكايات المسلسل مأخوذة من قصص وأحداث واقعية وهذا ما يجعلها تصل إلي قلوب الجمهور بسهولة ، كما أنها أعطت الفرصة لكثير من النجوم الشباب والذين أثبتوا نفسهم للجمهور بجدارة وتركوا بصمة فنية جيدة.



ما أكثر الأعمال التي قدمتيها قربًا لقلبك؟

من أقرب الأعمال لقلبي هو "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم ماجد الكدواني ، وهذا يعد ثاني عمل يجمعنا بعد مشاركتي في بطولة المسلسل الإذاعي "حكاوي دكتور نفساوي" فهو فنان راقي وذو خلق .



حدثينا عن شخصيتك بمسلسل "حكايات بنات 5".. وكيف كانت تجربتك فيه؟

أجسد دور فتاة تدعي "ناريمان" وهي شخصية قوية تختلف تماماً عن شخصيتي في حكاية "أمر شخصي" والتي جسدت خلالها شخصية نادين وهي شخصية طيبة تحب المداعبة والضحك وتسعي لمساعدة صديقتها وشقيقها في المشاكل التي يتعرضون لها .



ما نوعية الأدوار التي تتمني تقديمها خلال مشوارك الفني؟

أحب الأدوار الصيعيدية وأتمني أن أقدم مثل هذه النوعية من الشخصيات ، كما أفضل الأعمال الوطنية مثل مسلسل "الإختيار" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وحظي بإشادة الجمهور والنقاد ، وأتمني أن يحالفني الحظ وأن أشارك في الجزء الثاني من الإختيار مع المخرج العبقري بيتر ميمي.



ما رأيك في عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني؟

أفضل العرض خارج السباق الرمضاني لأن هذا يعطي المسلسلات حقها في المشاهدة ، والدليل علي ذلك بعد عرض بعض حكايات مسلسل "إلا أنا" بقصصها ومشاعرها المختلفة إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاحاً ساحقاً وأن تحظي بتفاعل واهتمام الجمهور.



ما هي أعمالك الفترة المقبلة؟

أشارك في مسلسل "حكايات بنات 5" مع المخرج مصطفي أبو سيف وهذا يعد أول تعاون يجمعنا ، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا وستشهد الأحداث الكثير من المفاجأت.



كما أشارك في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع المخرج أحمد الجندي ، لكن الفيلم تأجل عرضه بسبب ظروف السينما وأزمة كورونا التي نواجها في الوقت الحالي.













فنانة شابة، تمتلك ملامح بريئة وموهبة قوية جمعت بين الجمال والموهبة، استطاعت أن تلفت الأنظار إليها من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.