تصل لـ46 في هذه المناطق.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، يكشف عن تفاصيل طقس اليوم الأحد، الموافق 20 سبتمبر 2020، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأشارت إلى أن السواحل الشمالية، تشهد طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 75%.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن مناطق شمال الصعيد وجنوب الصعيد تشهد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا.

طقس ساعات الليل
وتوقعت الهيئة أن يسود ساعات الليل، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

هذا، وأشارت إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 30 والعظمى 37
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 34
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 37
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 40
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 42
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 44
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 46
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 44
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 26 والعظمى 42
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

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