مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق









انتشر في الساعات القليلة الماضية فيديو للبرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك السابق حول مفاوضات النادي معه لتولي تدريب الفريق.





وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو يظهر فيه فيريرا ونقله عنه التصريحات أنه يؤكد تفاوض الزمالك معه لتدريب الفريق وسبب رحيله عن النادي.





واتضح أن الفيديو لا يوجد به كل ما تم تداوله ولكن في الحقيقة أنه فيديو منذ شهر يونيو الماضي وظهر فيريرا فيه للتوعية من فيروس كورونا وأهمية التباعد الاجتماعي ولم يتحدث عن الزمالك نهائيا.



