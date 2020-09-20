أحمد عادل يكشف عن أكثر أربع لاعبين مؤثرين مع الأهلي









كشف أحمد عادل لاعب النادي الأهلي السابق عن أكثر أربعة لاعبين مؤثرين مع النادي في الفترة الأخيرة والذين صنعوا الفارق مع الفريق هذا الموسم.





وأشاد احمد عادل برباعي النادي الأهلي وليد سليمان وأجيي وأيمن اشرف ومحمد الشناوي.





وقال أحمد عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش: "بطولة الدوري مهمة جدا للأهلي، المباريات الكبيرة تصنع مدير فني جيد".





وتابع: "وليد سليمان وأجايي وأيمن أشرف والشناوي كانو من العوامل المؤثرة في الفريق".





وأضاف: "يجب أن نشعر بالقلق من اداء الأهلي، يجب أن يكون التركيز بالمباريات الصغيرة مثل الكبيرة من أجل تحقيق الانتصارات باستمرار".



