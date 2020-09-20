أحمد سعيد عبد الغني يكشف لندى موسى حقيقة شقيقتها.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة 11 من "الوجه الآخر"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الوجه الآخر"، المذاع علي قناة cbc دراما في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وبدأت أحداث الحلقة لحلقة بذهاب نسرين طافش إلي شقيقتها لمعرفة سبب ترك شقيقتها فرح منزلها دون أن تبدي أي أسباب ، وتركت فرح المنزل بعدما أخطأت وجمعتها علاقة بزوج شقيقتها ماجد المصري والتي ستكتشف بحملها منه فيما بعض.

وبدأت نسرين طافش والتي تجسد شخصية "ساره" ، تشعر بالقلق وتعتقد أن يوجد سبب واضح وقوي وراء ترك فرح المنزل وأنه محتمل يوجد شئ بين زوجها وشقيقتها وحاولت أن تتصفح هاتفه لربما تجد شئياً ، ولكن زوجها رأها وأخذه منها علي الفور.

وجمع مشهد بين أحمد عبدالغني وندي موسي ليخبرها عن حقيقة شخصية شقيقتها سارة بأنها لم تعطيها حقها كاملاً بالميراث بعد وفاة والدهما ، وأنه حاول ابتزازها وأخذ شيق بمليون جنية مقابل ألا يخبر أحد بأن فرح شقيقتها من الأب وهو الأمر الذي لا يعرفه أحد سواها وألا تخبر فرح بأنها ظلمتها وأعطتها جزء فقط من حقوقها تنفيذاً لوصية والدها.

مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.

ويظهر ماجد المصرى في أحداث المسلسل بشخصية رجل أعمال ، يدخل في عدة أزمات، أبرزها صراع على المال بطريقة غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور.

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يُعطي استمارة «6» لنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 13 ساعة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد الشيخ يكشف مفاجأة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. آري بابل يتخذ قراره بالرحيل عن الزمالك لأسباب مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:06 ص

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

كومان يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة

03:38 ص

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

10:39 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

03:17 م

كومان يستقر على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

02:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟