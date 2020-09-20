أحمد الشيخ يكشف مفاجأة بشأن رحيله عن الأهلي









كشف أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي عن مفاجأة بشأن احتماليه رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مثلما يتردد في الفترة الأخيرة.





وكان الأهلي قد حسم فوزه بلقب الدوري المصري الممتاز رسميا للمرة الثانية والأربعين في تاريخه اليوم السبت 19 سبتمبر.





وقال أحمد الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج الماتش:" نركز دائما فيما هو قادم في المباريات سواء بعد الخسارة او التعادل ولا نقف عند التعثر".





وأضاف أن كل مباراة الفريق يخوضها لايلعب سوى على الفوز فقط، وحققنا ذلك في الدور الاول من الدوري.





وتابع الجماهير كانت سعيدة بالنتائج ولكن فترة كورونا اثرت علينا فنيا لاننا ٤ شهور بدون تدريبات.





وواصل أن الفريق استطاع حسم الدوري مبكرا قبل مباريات افريقيا لان القادم سيكون صعب في المباريات، وانهم يسعوا لاسعاد جماهير الأهلي دائما.





وأكد أحمد الشيخ، أن استمراره مع النادي الأهلي من عدمه يعود لإدارة الأحمر في النهاية وليس له يد فيه.





وأكمل أحمد الشيخ:"هناك وكلاء كثيرون يتحدثوا معي بشأن الرحيل، لكن لم يحدثني النادي في أي شئ"





وأستمر: انا تحت امر الاهلي وسوف أقاتل لاخر لحظة لكي أستمر، وان كان للنادي رأي اخر في وجودي سوف احترم هذا القرار.



