ضبط مركز تعليمي وهمي لترويج شهادات الجامعات الأجنبية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مركز تعليمي وهمى بالجيزة لترويج شهادات للجامعات الأجنبية على خلاف الحقيقة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بالقاهرة) بإدارة كيانًا تعليميًا وهميًا "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة، واتخذ من مقرها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على الطلاب راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، وأعلن على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالأكاديمية، زاعمًا كونه وكيلًا لإحدى الجامعات الأجنبية وإن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصريـة والأجنبية في مجالات مختلفة وتمكنهم مـن الالتحاق للعـمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن إمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسي وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية في المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسي، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (5: 12 ألف جنيه) عن العام الدراسي الواحد.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، وعثر بحوزته على ما يلي: ثلاثة كارنيهات تحمل صورته وبياناته بصفات مختلفة "مزورة بالكامل"، و هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه مُحمل بالعديد من صور الشهادات المزورة المنسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية، والعديد من محادثات نصية على برنامج "الواتسآب" تفيد على نشاطه الإجرامي.



أمكن الاستدلال على ثلاثة أشخاص من ضحاياه، وبسؤالهم قرروا قيام المتهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبلغ (30) ألف جنية، بزعم منحه لهم شهادات دراسية في تخصصات مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية - على خلاف الحقيقة - وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

